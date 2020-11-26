معلم يفارق الحياة أمام طلابه في ” مدرستي “

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توفى معلم في إحدى المدارس الأهلية بمدينة الدمام أمام طلابه في منصة مدرستي، حيث سقط المعلم فجأة أمام طلابه أثناء حضورهم في منصة ” مدرستي “.
وتبين أن المعلم كان يدرّس الطلاب عن بعد من منزله بأحد الأحياء القريبة من مدرسته، فيما أبلغ الطلاب الحاضرين في حصتهم من خلال منصة مدرستي المعلمين الآخرين، الذين هبوا لنجدة زميلهم في منزله، وفقا للزميلة ” عكاظ “.
وعلى الفور، تواصل الطلاب مع الهلال الأحمر لمباشرة الحالة، حيث تم نقل المعلم إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.
Source slaati
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