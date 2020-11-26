هل يؤثر تسجيل التابع في التأمينات على دعم حساب المواطن؟

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار بشأن هل يؤثر تسجيل أحد التابعين في التأمينات على دعم البرنامج؟

وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات الخاصة بالحالة الوظيفية لدى المستفيد فيجب تعديل الحالة للتابع من أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) إلى”موظف خاص “وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل (مسجل لدى التأمينات الاجتماعية ) والضغط على”حفظ”.

اعتراض حساب متابعات الخليج 365:

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 36 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365، 1.8 مليار ريال مخصص الدفعة الـ36 لشهر نوفمبر لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365:

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار

صك ملكية السكن

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكري كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

فيما تم تحديد العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.



