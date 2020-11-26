، كوريا الجنوبية تسجل 583 إصابة جديدة بكورونا في أعلى مستوى منذ مارس ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُكافح فيه موجة ثالثة من الإصابات

سجلت كوريا الجنوبية 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، وهو أعلى مستوى منذ مارس، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثالثة من الإصابات أجبرتها على إعادة فرض إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الحصيلة اليومية تجاوزت 500 للمرة الأولى منذ السادس من مارس عندما واجهت كوريا الجنوبية أول وباء كبير لكوفيد-19 خارج الصين.

وأعادت الحكومة فرض قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة على العاصمة سول والمناطق المحيطة بها هذا الأسبوع.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد