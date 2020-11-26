السعودية اليوم / بلدية الليث تتأهب بثلاث فرق للطوارئ وأكثر من 150 عاملا وأكثر من 27 مُعدة للحالة المطرية



الليث 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

وضعت بلدية محافظة الليث كافة استعداداتها للحالات الطارئة التي تقع مع هطول الأمطار في المحافظة و المراكز التابعة لها .

وأوضح رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز بن صالح المالكي، أن إدارة الخدمات استعدت لجميع الحالات الطارئة التي تقع مع هطول الأمطار و جندت 3 فرق طوارئ بأكثر من 150 عاملاً وأكثر من 50 موظفاً من مشرفي البلدية ومراقبيها، وأكثر من 27 معدة، مضيفاً أنه عُملت أعمال النظافة لمجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار تأهباً للسيول.

وأكد المالكي، أن البلدية وضعت خططها لمواجهة الأمطار والعمل على مدار 24 ساعة، حيث وُزعت فريق العمل على ثلاث مجموعات ومواصلة العمل ليلاً ونهاراً وتراقب جميع المتغيرات مع هطول الأمطار، داعياً التعاون التام من المواطنين والمقيمين والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومواقع جريان السيول والأمطار وكذلك الابتعاد عن بطون الأودية.

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07:50ت م

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