السعودية اليوم / تونس تسجل نحو 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1094 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 91 ألفا و 307 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 983 وفاة.

// انتهى //

04:00ت م

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تونس 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1094 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و48 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 91 ألفا و 307 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 983 وفاة.// انتهى //04:00ت م0249

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