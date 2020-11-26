لحماية نفسك ومن معك..

نصحت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة (عش بصحة)، الجميع بربط حزام الأمان مؤكدة أنه يخفض إصابات الحوادث. وقالت «عش بصحة» عبر حسابها الرسمي على تويتر: «حزام الأمان يخفض إصابات الحوادث بمعدل يصل إلى 50% في المقاعد الأمامية و75% للمقاعد الخلفية.. بالتزامك تحمي نفسك ومن معك. اقرأ أيضًا: «الصحة» تحدد بالأرقام المناطق الأكثر تعافيًّا من كورونا بالمملكة

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كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: حزام الأمان يخفّض إصابات الحوادث بمعدل يصل لـ50% في المقاعد الأمامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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