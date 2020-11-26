السعودية اليوم / المياه والزراعة بسراة عبيدة تنظم ورشة "الإدارة المتكاملة لأشجار الفاكهة والبن العضوي"



ظهران الجنوب 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

‏نظم مكتب البيئة والمياه والزراعة في محافظة سراة عبيدة اليوم، ورشة عمل بعنوان "الإدارة المتكاملة لأشجار الفاكهة والبن العضوي"، بمركز الفرشة التابع للمحافظة، بحضور المحافظ محمد بن سعيد بن جزوا.

وتضمنت محاور الورشة على أهمية الزراعة العضوية وفوائدها ودورها سواء من حيث تعزيز الإنتاج كنتيجة لتحسين خصوبة التربة، أو التوفير في التكلفة بسبب التقليل من استخدام المدخلات الكيمائية، وترشيد المياه والمحافظة على صحة الحيوان، فضلًا عن المحافظة على التنوع الأحيائي والبيئي.

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03:09ت م

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