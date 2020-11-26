السعودية اليوم / نيجيريا تسجل أكثر من 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوجا 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

سجلت نيجيريا 168 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 66 ألفا و 607 إصابة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و 169 وفاة.

// انتهى //

02:56ت م

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ابوجا 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واسسجلت نيجيريا 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و حالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 66 ألفا و 607 إصابة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و 169 وفاة.// انتهى //02:56ت م0237

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