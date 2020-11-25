شكرا لمتابعة خبر عن الحكم في دعوى مستعجلة بتسليم رضيع لوالدته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أعلنت وزارة العدل، عن صدور حكم بتسليم رضيع لوالدته حالاً في حكم مشمول بالتنفيذ المعجّل.
وكانت الأم قد ذكرت في دعوى ضد طليقها، أنه أخذ الرضيع بعد ولادته ولم تره منذ شهرين، مضيفة أن ابنها بحاجة ماسة لرعايتها كونه رضيعًا.
ولم يحضر المدعي عليه للجلسة رغم تبليغه تبليغًا صحيحًا.
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