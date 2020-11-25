شكرا لمتابعة خبر عن " الجهني ": الحالة الممطرة على مكة تشتد بعد منتصف الليل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أوضح الخبير المناخي، الدكتور زياد الجهني، اليوم الثلاثاء، طبيعة الحالة الممطرة المتوقعة خلال الساعات القادمة على منطقة مكة. أوضح الخبير المناخي، الدكتور زياد الجهني، اليوم الثلاثاء، طبيعة الحالة الممطرة المتوقعة خلال الساعات القادمة على منطقة مكة. وأضاف " الجهني ":" تتصاعد وتيرة الحالة الممطرة الساعات القادمة على منطقة ‎مكة وتشتد مابعد منتصف الليل وحتى عصر غد الخميس ". ونشر صورة توضح المنطقة المتوقع أن تتلاقى فيها الكتل الجوية القوية وبالتحديد وسط القطاع الغربي وجنوبه.

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