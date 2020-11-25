تحذير من الدفاع المدني بشأن «تجمعات مياه الأمطار»

لضمان سلامة المواطنين..

جدَّدت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذير المواطنين من الاقتراب لتجمعات مياه الأمطار. وقالت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» برسالة توعية للمواطنين يرجى الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات مياه الأمطار أثناء هطولها لضمان السلامة. كان أيمن غلام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، قال «الحالات المطرية ستكون شديدة؛ لذلك ننصح المواطنين في المناطق التي تشهد سيولًا وأمطارًا غزيرة بعدم مطاردة السحب والسيول بغرض الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الدخول في السيول بالسيارات». اقرأ أيضًا: بالفيديو.. الأرصاد توجِّه نصيحة لمناطق معرضة لسيول وأمطار غزيرة

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