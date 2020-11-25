شكرا لقرائتكم خبر نسخة تاسعة من طريق المستقبل للإعداد الوظيفي بـ«مسك الخيرية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز المبادرات في مؤسسة الأمير محمد بن سلمان (مسك الخيرية)، ممثلا بإدارة (تنمية رأس المال البشري)، النسخة الـ9 من برنامج التدريب الالكتروني (طريق المستقبل للإعداد الوظيفي وأساسيات البحث العلمي)، والذي يأتي لإكساب الكوادر الوطنية الشابة المهارات اللازمة للمنافسة على الفرص الوظيفية، وتمكينهم من شق طريقهم المهني بنجاح في سوق العمل.

ويقدم البرنامج الذي يعقد بالشراكة مع 15 جامعة سعودية حول المملكة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على أساس تفاعلي جذاب يجعل المتعلم جزءا من العرض، ويقدم افتراضيا بواسطة منصة التدريب الالكتروني للبرنامج.

يوفر (طريق المستقبل للإعداد الوظيفي وأساسيات البحث العلمي) في نسخته الحالية، للمرة الأولى على مستوى برامج التدريب، لغة الإشارة بواسطة مترجمين محترفين، في خطوة من مؤسسة (مسك) تهدف لمنح الشباب من ذوي الإعاقة السمعية الفرصة للاستفادة من البرنامج والمحتوى التدريبي المطروح؛ للمنافسة على الوظائف، وذلك بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويغطي برنامج (طريق المستقبل للإعداد الوظيفي وأساسيات البحث) سبعة مسارات تدريبية، تسهم في مجموعها في تحسين جاهزية المتدرب للالتحاق بسوق العمل، وتمكينه من العثور على الوظيفة الملائمة لمساره المهني.

ويقدم البرنامج محتواه التدريبي بأسلوب مرن يتلاءم مع وتيرة المتدرب الذاتية، بهدف تعميم فرص الاستفادة منه على أكبر قدر ممكن من طلاب الجامعات والطلاب حديثي التخرج، ولتحقيق هذا الغرض يقدم البرنامج محتواه التدريبي افتراضيا بواسطة منصة التدريب الالكتروني، ونظام إدارة التعلم (LMS).

وقالت مدير مشاريع فريق المستقبل من مركز المبادرات أسماء الجاسر «إن إطلاق النسخة التاسعة من برنامج (طريق المستقبل للإعداد الوظيفي) يأتي في أعقاب 8 نسخ سابقة تم إطلاقها منذ بداية العام الحالي 2020م، أسفرت في مجموعها عن تخريج ما يناهز الـ70 ألف متدرب، والذي تجاوز الرقم المستهدف لهذا العام الذي كان 50 ألف مستفيد من البرنامج».

ويعد برنامج (طريق المستقبل للإعداد الوظيفي) واحدا من برامج إدارة (تنمية رأس المال البشري)، لتهيئة الطلاب والطالبات للمستقبل، وتمكينهم من الانخراط في برنامج التنمية الشاملة للمملكة، عبر إكسابهم أحدث المعارف والمهارات على ضوء أهداف رؤية السعودية 2030.

وتندرج (تنمية رأس المال البشري) ضمن برامج ومبادرات مركز (مبادرات مسك)، الذي يضم أيضا: منتدى مسك العالمي، مسك الابتكار، مسك القيم، التواصل المجتمعي، وتصب جميع المبادرات في صالح رعاية الطاقات والمواهب السعودية، وتمكين الشباب من خوض غمار الإبداع والابتكار، من أجل مستقبل أفضل للمملكة.

7 مسارات تدريبية بالبرنامج: