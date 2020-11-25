«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية على 9 مناطق في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تشمل 9 مناطق بالمملكة.

وتابعت الهيئة أن الأمطار تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق: جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة و تمتد إلى منطقة القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الرياض، الحدود الشمالية.

كما توقعت الهيئة، أن يشهد البحر الأحمر، رياحا سطحية جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ويشهد خليج العربي رياحًا سطحية جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على معظم مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. تنويه جديد من «الأرصاد» حول الأمطار المرتقبة.. وأول المناطق تأثرًا

