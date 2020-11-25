السعودية اليوم / إنهاء معاناة مريضة من ورم في الساق في مستشفى الحناكية



الحناكية 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

أسهم فريق طبي في مستشفى الحناكية العام في المدينة المنورة في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من ورم في الساق أعاقها عن المشي بصورة طبيعية حيث بلغ وزنه كيلو و200 جرام .

حيث قام الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية للمريضة تكللت بالنجاح ولله الحمد، وتعدّ نادرة من نوعها بالنسبة لحجم ووزن الورم الذي تم استئصاله، وقد استغرقت العملية قرابة ساعتين وعاد إحساس الساق وتروية الشرايين وعادت للشعور بشكل طبيعي ولله الحمد وقد غادرت المستشفى وهي في صحة جيدة بعد تلقي العناية اللازمة ومستمرة حالياً في المراجعة الدورية .

// انتهى //

18:24ت م

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