السعودية اليوم / نجاح إزالة ورم كبير بإستخدام تقنية المناظير الجراحية في مستشفى شراف في حائل



حائل 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

نجح بفضل الله الفريق الطبي لمركز عمليات اليوم الواحد في مستشفى شراف في إستئصال ورم على المبيض لمريضة، كانت تعاني من آلام متكررة في منطقة البطن والحوض، نتيجة ورم محسوس إكلينيكياً، حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة المقطعية، وجود كيس متعدد الكهوف غليظة الجدران، بأبعاد 7 سم و6 سم و5 سم طلائية البطن.

وتمكّن الفريق الجراحي من إستئصال الورم بالمنظار الجراحي في عملية هي الأولى من نوعها في منطقة حائل.

// انتهى //

17:40ت م

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