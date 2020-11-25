تورُّط عصابة في سرقة محلات تجارية بجدة.. وشرطة مكة تضبط أفرادها

ألقت شرطة مكة، اليوم الأربعاء، القبض على 5 أشخاص لتورطهم في ارتكاب عدد من جرائم السرقة من المحلات التجارية بجدة، فيما جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على «3 مواطنين ومواطنة ومقيم من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس»، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة من المحلات التجارية.

وأشار الرائد محمد الغامدي إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، تمهيدًا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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