السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين توقع اتفاقية تعاون مع لجنة الدعوة في أفريقيا



مكة المكرمة في ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٢ الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠م واس

وقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم اتفاقية تعاون مع لجنة الدعوة في أفريقيا، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس اللجنة , ومعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وشملت الاتفاقية العديد من البنود التي تسهم في تعزيز العمل الدعوي في أفريقيا لنشر منهج الوسطية والاعتدال وتأهيل الدعاة، ومن ذلك قبول (40) طالباً من القارة الإفريقية بمعهد الحرم المكي الشريف.

وأكد الدكتور السديس استعداد معهد المسجد النبوي الشريف لقبول (40) طالباً من القارة الإفريقية، خلال حفل توقيع اتفاقية التعاون , مشيرا لحرص رئاسة شئون الحرمين واهتمامها بالمسلمين في القارة الإفريقية، بترجمتها لخطبة يوم عرفة وخطب يوم الجمعة والدروس والمحاضرات التي تقام بالمسجد الحرام إلى عدة لغات من بينها (السراحية والهوسا)، لما للقارة الإفريقية من أهمية.

وأوضح معاليه أن هذه الاتفاقية ستمكن الرئاسة من تحقيق أهدفها في نشر رسالة الحرمين الشريفين إلى أكبر عدد من المسلمين في أفريقيا من خلال الطلاب الذين سوف يأتون وينهلون من علوم الحرمين الشريفين.

وشدد على تفعيل دور الثقافة والإعلام، والاستفادة المثلى من الإعلام الجديد في نشر منهج الأمن الفكري، والوسطية والاعتدال، وتفعيل دور المحاضرات والدروس وتبادل الزيارات ما بين أئمة الحرمين الشريفين وعلماء القارة الإفريقية.

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16:20ت م

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