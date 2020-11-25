شكرا لقرائتكم خبر عن 120 قيادة من الشؤون الاسلامية بالرياض تشارك في ورشة "حماية المال العام" والان نبدء بالتفاصيل

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة الرياض اليوم الأربعاء ، ورشة عمل افتراضية بعنوان (حماية المال العام) بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة 120 موظفاّ قيادياً بالفرع والمحافظات التابعة له.

افتتح الورشة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس ، بحضور مدير عام تعزيز النزاهة الدكتور شاكر الصالح، وعددٍ من قيادات الفرع في المنطقة.

من ناحيته، قدم المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض خلال كلمته في افتتاح الورشة الشكر والتقدير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على الجهود التي تقدمها لنشر الوعي وتحقيق التكامل مع بقية الأجهزة الحكومية للعمل وفق رؤى وتوجيهات ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ في المشاركة في تنمية الوطن والمحافظة على مقدراته, كما أوضح الدكتور الفارس أن تنظيم هذه الورشة يأتي بتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار حرص معاليه على تحقيق وتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد والوعي تجاه آثار الفساد على المجتمع، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، والتفاعل مع جهود مؤسسات الدولة في الحد من الفساد المالي والإداري والوقاية منه , ومساهمة الوزراة الفاعلة في توعية المجتمع من خلال برامجها وأنشطتها بما في ذلك خطب الجمعة

بدوره نوه مدير عام تعزيز النزاهة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور شاكر الصالح، بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر الوعي والمساهمة في تحقيق التعاون والتكامل مع الهيئة وجرى خلال الورشة مناقشة المحاور المطروحة حول حماية المال العام، وكيفية المحافظة على المقدرات الوطنية والمساهمة في التنمية المستدامة والحد من الفساد المالي والإداري ومكافحته.