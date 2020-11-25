شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الإبلاغ عن وفاة مشترك "التقاعد" للحفاظ على حقوق الورثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الأربعاء طريقة إبلاغ المؤسسة عن وفاة المشترك .

وأكدت أنه يجب الإبلاغ عن وفاة المشترك سواء أكان " مدني أم عسكري " للحفاظ على حقوق الورثة المستفيدين ، وذلك بعد الدخول على موقع مؤسسة التقاعد وإتباع الخطوات التالية :

1-الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” في أعلى الصفحة.

2- الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

3-تحديد خدمات “زائر”، والضغط على خدمة الإبلاغ عن وفاة متقاعد .

4- إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

5-إدخال السجل المدني للمتقاعد المتوفى.