شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الإبلاغ عن وفاة مشترك "التقاعد" للحفاظ على حقوق الورثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الأربعاء طريقة إبلاغ المؤسسة عن وفاة المشترك .
وأكدت أنه يجب الإبلاغ عن وفاة المشترك سواء أكان " مدني أم عسكري " للحفاظ على حقوق الورثة المستفيدين ، وذلك بعد الدخول على موقع مؤسسة التقاعد وإتباع الخطوات التالية :
1-الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” في أعلى الصفحة.
2- الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.
3-تحديد خدمات “زائر”، والضغط على خدمة الإبلاغ عن وفاة متقاعد .
4- إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.
5-إدخال السجل المدني للمتقاعد المتوفى.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة الإبلاغ عن وفاة مشترك "التقاعد" للحفاظ على حقوق الورثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.