أوباما يهين أمير قطر الأسبق: غباء الدويلة تعدى المحيطات

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وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حمد بن خليفة أمير قطر الأسبق بأنه شخص لايملك رؤية، وذلك خلال المجلد الأول من مذكراته “أرض الميعاد” المؤلفة من جزأين.

وأهان ‏أوباما، أمير قطر الأسبق في كتابه حيث أكد أنه شخص لا يملك رؤية، ولايتحدث إلا عن المال فقط، ودائما مستعد للدفع. وأكد الرئيس الأمريكي السابق أن غباء الدويلة تعدى المحيطات. Source slaati





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