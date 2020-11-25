متحدث “التجارة” يتحدث عن تغير في سلوك المستهلك السعودي خلال جائحة كورونا (فيديو)

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كشف متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أمس (الثلاثاء)، عن مدى التغير الذي صاحب سلوك المستهلك السعودي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال، خلال حديثه لقناة “العربية”، إن المملكة ضمن أكبر 10 دول في العالم في نمو التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 14 مليون متسوق إلكتروني في المملكة خلال العام الماضي.

وأكد أن هناك توقعات بأن يصل عدد المتسوقين إلكترونيًا إلى 17 مليوناً خلال عام 2023، مشيراً إلى أن الجائحة ساهمت في تغيير سلوك المستهلك السعودي نحو التسوق الرقمي.

وذكر أنه خلال فترة الجائحة شهد التسوق الرقمي في المملكة تسارعاً واضحاً وزيادة كبيرة على مستوى عمليات التسوق الإلكتروني.

Source akhbaar24.argaam

