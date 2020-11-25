شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مخالفة للإجراءات الوقائية من كوفيد-19 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 969 جولة رقابية و 5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 33 مخالفة، منها 29 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، و 4 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت أمانة الشرقية بغسل وتعقيم وتطهير 767 موقعاً، مستخدمةً 150092 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 475 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7306 طناً من النفايات، وإزالة 41113 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9413 من الكوادر البشرية بالنظافة، داعيةً الجميع للإبلاغ عن المخالفات والشكاوى من خلال مركز (940) لمعالجتها.