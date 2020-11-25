قرعة أراضي المنح في تبوك تشمل 900 مستفيد

2020-11-25

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي -تبوك

أجرت أمانة منطقة تبوك اليوم، عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا لعام 1395 – 1396هـ ، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعاً سكنية بمنطقة تبوك، تقديراً لمشاركتهم.

وأوضحت أمانة المنطقة أن عملية سحب القرعة التي تستمر يومين بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك, شملت أكثر من 900 مواطن المستكملين بياناتهم.

وأكدت الأمانة حرصها على تسخير إمكاناتها لاستقبال المواطنين وإنهاء إجراءات سحب القرعة بأسرع وقتٍ ممكن، وتذليل أي عقبات تعترض عملية الاقتراع على الأراضي المخصصة للمنح.



