محمد بن مسعود - الدمام - تمت مصادرة 20 شيشة وإتلاف 57 كجم من مشتقات التبغ وإغلاق الموقع ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- حوشًا شعبيًّا في حي الراشدية، يتم استغلاله لتقديم الشيش والمعسلات للمرتادين. وأشارت بلدية الشرائع إلى مصادرة 20 شيشة وإتلاف 57 كجم من مشتقات التبغ، وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.أمانة العاصمة المقدسة مكة.. ضبط حوش شعبي استُغل لتقديم الشيش والمعسلات بحي الراشدية عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-11-25 ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- حوشًا شعبيًّا في حي الراشدية، يتم استغلاله لتقديم الشيش والمعسلات للمرتادين. وأشارت بلدية الشرائع إلى مصادرة 20 شيشة وإتلاف 57 كجم من مشتقات التبغ، وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. 25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 12:39 PM تمت مصادرة 20 شيشة وإتلاف 57 كجم من مشتقات التبغ وإغلاق الموقع تمت مصادرة 20 شيشة وإتلاف 57 كجم من مشتقات التبغ وإغلاق الموقع ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- حوشًا شعبيًّا في حي الراشدية، يتم استغلاله لتقديم الشيش والمعسلات للمرتادين. وأشارت بلدية الشرائع إلى مصادرة 20 شيشة وإتلاف 57 كجم من مشتقات التبغ، وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. ، مكة.. ضبط حوش شعبي استُغل لتقديم الشيش والمعسلات بحي الراشدية ،

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