محمد بن مسعود - الدمام - تشمل مدارس تحفيظ القرآن وبرامج التربية الخاصة والإعاقات وأبناء المعلمين المتوفين أودعت إدارة تعليم الأفلاج اليوم أكثر من مليون وستمائة ألف ريال في حسابات الطلاب والطالبات المستفيدين. وأكدت إدارة التعليم أن المكافآت التي تم إيداعها، هي مستحقات شهر محرم وصفر وربيع الأول من هذا العام، وتشمل: (طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن، وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين). إدارة تعليم الأفلاج 25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 09:17 AM تشمل مدارس تحفيظ القرآن وبرامج التربية الخاصة والإعاقات وأبناء المعلمين المتوفين "تعليم الأفلاج" يودع أكثر من مليون وستمائة ألفٍ مكافآتٍ وإعاناتٍ للطلاب "تعليم الأفلاج" يودع أكثر من مليون وستمائة ألفٍ مكافآتٍ وإعاناتٍ للطلاب أودعت إدارة تعليم الأفلاج اليوم أكثر من مليون وستمائة ألف ريال في حسابات الطلاب والطالبات المستفيدين. وأكدت إدارة التعليم أن المكافآت التي تم إيداعها، هي مستحقات شهر محرم وصفر وربيع الأول من هذا العام، وتشمل: (طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن، وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين). الكلمات المفتاحية ، "تعليم الأفلاج" يودع أكثر من مليون وستمائة ألفٍ مكافآتٍ وإعاناتٍ للطلاب ،

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