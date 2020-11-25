شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يحدد موعد اجتماعه بمنسوبي " الترفيه " بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حدد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، موعدا للاجتماع بمنسوبي الهيئة، بعد انتهاء رحلة علاجه في نيويورك. حدد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، موعدا للاجتماع بمنسوبي الهيئة، بعد انتهاء رحلة علاجه في نيويورك. وقال آل الشيخ: " أخواني وأخواتي منسوبي هيئة الترفيه، أشتقت للعمل معكم ومتابعة انجازاتكم " . وأضاف:" التقيكم يوم الاثنين باذن الله في المكتب في الرياض الحبيبة ".

كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ يحدد موعد اجتماعه بمنسوبي " الترفيه " بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.