" حقوق الإنسان " تكشف طريقة التعامل مع الابتزاز والتشهير

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت هيئة حقوق الإنسان طريقة التعامل مع الجرائم الإلكترونية، والتي منها الابتزاز والتشهير والتهديد. كشفت هيئة حقوق الإنسان طريقة التعامل مع الجرائم الإلكترونية، والتي منها الابتزاز والتشهير والتهديد. وأوضحت الهيئة أنه على المتضرر تقديم بلاغ عبر تطبيق البلاغات الأمنية " كلنا أمن " ،الذي يتيح رفع الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية.

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