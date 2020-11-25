شاهد..قصر المربع حيث كان المؤسس يعمل ويدير شؤون البلاد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهرت مجموعة من الصور قصر المربع، الذي يقع خارج أسوار مدينة الرياض القديمة. أظهرت مجموعة من الصور قصر المربع، الذي يقع خارج أسوار مدينة الرياض القديمة. وكان قصر المربع مقرا لإقامة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، ومركزا لإدارة شؤون الحكم، وتصريف أمور الدولة. وشهد القصر أحداثا رئيسة وقرارات ملكية في تاريخ البلاد كإنشاء وزارة الدفاع، وإصدار العملة السعودية، وإنشاء سكة الحديد بين الرياض والدمام.

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