شكرا لقرائتكم خبر عن «نبض السعودية» يعالج قلوب 20 طفلا يمنيا في المكلا والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا، ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت. وتتضمن الحملة التي تستمر 6 أيام إجراء ما يقارب 20 عملية جراحية في مجال القلب المفتوح يستفيد منها الأطفال من العائلات ذات الدخل المحدود، تحت إشراف رئيس جمعية جراحة قلب الأطفال بالعالم د. زهير الهليس. كان الفريق الطبي للمركز قد اختتم في المكلا الأيام الماضية حملته المخصصة لقسطرة القلب للأطفال بعد إجراء أكثر من 70 عملية جراحية تكللت جميعها -ولله الحمد- بالنجاح. وتأتي الحملات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

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