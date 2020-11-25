، رئيس الفيفا يؤكد .. مشاركة 22 منتخبًا في كأس العرب 2021 ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأخضر السعودي في مقدمة المشاركين

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مشاركة 22 منتخبًا وطنيًا من المنطقة العربية في كأس العرب لكرة القدم، المقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2021، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال رئيس "فيفا" للموقع الرسمي للاتحاد، الثلاثاء: "يسعدنا أن جميع الفرق الـ 22 من جميع أنحاء العالم العربي، قد وافقت على المشاركة في كأس العرب 2021، التي ستُقام في الدوحة".

وأعلن الحساب الرسمي لـ "فيفا" مشاركة كل من: "السعودية، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن".

وسيتم تقسيم الفرق الـ 16 التي ستُشارك في المرحلة النهائية إلى أربع مجموعات، مع تأهل أول فريقين من كل منها إلى ربع النهائي، على أن تُقام 32 مباراة على مدار 18 يومًا.

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