«الغامدي» بطل واقعة الهبوط الاضطراري لـ«طيران أديل» يتحدث لـ«عاجل»

تحدث المهندس زياد الغامدي الذي كان سببًا في إنقاذ شاب ثلاثيني على متن إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران أديل»، لـ«عاجل»، عن تفاصيل الواقعة التي انتشر صداها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث اضطر قائد الطائرة للهبوط اضطراريًا بعد 20 دقيقة فقط في السماء، وذلك بسبب تعرض أحد الركاب لوعكة صحية.

وقال الغامدي: «كانت رحلتي من الرياض لجدة بسبب حالة وفاة لابن خالتي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، والشخص الذي تعرض لوعكة صحية مواطن بالعقد الثالث؛ حيث كانت الرحلة سلسة جدًا في البداية، ولكن أغمى عليه بعد إقلاع الطائرة بـ٢٠ دقيقة فقط».

وأضاف: «توجهت للمريض وبعدها طلبت حقيبة الإسعافات الأولية ثم طلب طاقم الطائرة مني إظهار شهادة الممارسة الصحية أو بطاقة دورة الإسعافات الأولية وبعد إظهاري للشهادة أحضروا الحقيبة وأكملنا الإسعافات الأولية للمريض والحمدلله استقرت حالة المريض ولله الحمد».

وكانت «طيران أديل» قد سجلت موقفًا إنسانيًا، وذلك عندما قرر قائد الرحلة رقم «34639 F» المتجهة من جدة إلى الرياض، العودة إلى جدة لحاجة أحد الركاب الماسة للعناية الطبية.

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