، "العساكر": الإخوان يغتالون الشخصية بأساليبهم محاولين إيذاء خصومهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال تغريدة عبر "تويتر" حذَّر من أساليبهم في بث الشائعات وقلب الحقائق

أكد الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، الشيخ نايف بن محمد العساكر، أن من أساليب جماعة الإخوان الإرهابية اغتيال الشخصية، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون تشويه سمعة الحكومات والأشخاص ببث الشائعات وقلب الحقائق.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، قال فيها: ‏"اغتيال الشخصية" هي من الحروب النفسية التي تستهدف مصداقية الأشخاص، وسمعتهم، أو حتى الحكومات. وأبرز من استخدمها جماعة الإخوان المسلمين؛ إذ يحاولون إيذاء خصومهم سياسيًّا أو أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا.

وأوضح "العساكر" في ختام تغريدته أن من صور اغتيال الشخصية لجماعة الإخوان المسلمين بث الشائعات، والاتهامات الباطلـة، والتلاعب بالحقائق.

يُذكر أن حساب "العساكر" بتويتر يعد منبرًا لفضح الجماعات المتطرفة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الذين صدر فيهم بيان شافٍ كافٍ من هيئة كبار العلماء بالسعودية في فساد منهجهم، وأنه مخالف لمنهج الإسلام، وقبل ذلك تم تصنيفهم جماعة إرهابية دولية.