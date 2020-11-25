شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لقطات نادرة لأبرز السيارات التي انتشرت قديماً بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو لقطات نادرة لوسائل النقل التي كانت تستخدم قديما في الرياض منذ 53 عاما.

وبين الفيديو الذي يعود تاريخه إلى 1967م عام استخدام المواطنين المركبات بأنواعها المختلفة، حيث كشفت اللقطات أن القرن الحالي شهد تطورات عديدة خاصة في وسائل النقل المريحة.

يذكر أن دخول السيارات إلى المملكة مؤرخ منذ نهاية الثلاثينيات وبداية الأربعينيات الهجرية من القرن المنصرم، و أول سيارة جلبها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- كانت في عام (1340هـ).