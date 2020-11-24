شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العامري يكشف كيف يفضح تويتر المتشددين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال الدكتور أحمد العامري رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن وظيفة الجامعة الرئيسية هي تخريج طالب متميز منافس في سوق العمل، وهذا يستدعى برامج تتوافق مع سوق العمل، ومناهج متطورة ومميزة، وبنية رقمية قوية، وعضو هيئة تدريس متميز.

‏وأضاف رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية آت الاستراتيجية الجديدة بنيت داخل الجامعة ومن أبناء الجامعة، ولم نستعن فيها بأي جهة استشارية خارجية، وهي استراتيجية واقعية، وتمويلها سيكون من ميزانية الجامعة ومن الإيرادات الذاتية.

وأشار العامري أن " تويتر يفضح المتشددون، حيث أن الجامعة خصصت 5لجان لدراسة الأسماء التي تتولي مناصب بالجامعة للتأكد من سلامة منهج هؤلاء المرشحين ربما كان عند البعض تغريدات قديمة أو أي ملاحظة فلايكلف بأي عمل في هذه الحالة "، مشيرا إلى أنه يوجد لجنة تسمى الرصد لجمع البيانات تبحث عن الشخص المرشح وتجمع عنه المعلومات التي تحدث فيها من قبل خبراء ، وإذا كانت التغريدات حساسة يحال للجنة التحقيق.