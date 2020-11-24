شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود يفاجئ الطلاب:" الاختبارات النهائية ستكون عن بُعد " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري تفاصيل الاختبارات النهائية في الجامعة.

وقال " العامري " خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" يوجد اختبارات حضورية واختبارات عن بُعد "، لافتا:" تعليم الإنتساب المطور سيكون الاختبارات فيه عن بُعد لوجوده في مناطق مختلفة في المملكة ولعدم القدرة على ضبط الاحترازات الصحية والوقائية بالشكل الذي يرضينا، ولذلك تعاقدنا مع شركة تدير الاختبارات عن بعد ".

وأوضح:" يوجد مقررات طبيعتها تستلزم أن يكون الاختبار حضوري كالطب والهندسة والحاسب، لأن أعدادهم قليلة وتطبق الاحترازات الوقائية على النحو المطلوب "، لافتا:" هناك بروتوكول صحي واضح من أول وصول الطالب للجامعة لحين خروجه كالتباعد، ولبس الكمامة، والمعقمات وتعقيم القاعة ".

وأكد أن التخصصات التي يوجد فيها أعداد كبيرة من الطلبة أي 100 طالب فأكثر، ستكون فيها الاختبارات عن بُعد مع ضمان الموثوقية ".

وتابع:" أي طالب يعاني من أي أعراض لكورونا أو غيرها يمكن أن يتواصل معنا ويطلب تأجيل اختباره، ويمكن أيضًا أن ننظر في اعتماده عن بعد ".