شاهد.. أمانة الرياض ترصد مخالفات في محلات بيع منتجات التبغ

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): تمكنت أمانة منطقة الرياض من شن جولات رقابية على محلات بيع منتجات التبع ومستلزماتها. تمكنت أمانة منطقة الرياض من شن جولات رقابية على محلات بيع منتجات التبع ومستلزماتها. وأعلنت أمانة الرياض ضبط ‏عمالة وافدة تضاعف خطر المعسل بإضافة مادة الجلسرين إليه بنسب غير نظامية، في عدد من محلات بيع منتجات التبغ. وضبطت أيضا عمال لا يحملون شهادة صحية، كما رصدت تدني مستوى النظافة في بعض دورات المياه داخل المحلات، و اتخذت أمانة الرياض الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

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