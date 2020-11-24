شكرا لمتابعة خبر عن هبوط اضطراي لطائرة متجهة إلى الرياض لإنقاذ حياة راكب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):اضطر قائد طيران أديل في الرحلة المتجهة من جدة إلى الرياض، إلى العودة لجدة لحاجة أحد الركاب الماسة للعناية الطبية.
وتعود الواقعة عندما أقلعت طائرة ايرباص 320، من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة متجهة إلى الرياض وخلال طيرانها فترة زمنية تقدر بحوالي عشرين دقيقة تم الإعلان عن وجود حالة مرضية حرجة تعرض لها أحد المسافرين.
وتبين أن المسافر يعاني من حالة مرضية بالقلب وتم إجراء اللازم وعمل الإسعافات الأولية بالتعاون مع طاقم الملاحة الجوية بالطائرة، الذي أوصى بضرورة العودة بالمريض إلى جدة، فيما أبلغ قائد الطائرة برج المراقبة في جدة وقبل هبوط الطائرة بأن هناك حالة صحية طارئة تستدعي تواجد طبيب وإسعاف لمباشرة الحالة.
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