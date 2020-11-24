جامعة أم القرى تحسم آلية إجراء الاختبارات النهائية والمقررات العملية

خلال الفصل الجامعيِّ الأول..
قررت جامعة أم القرى، إجراء الاختبارات النهائية عن بعد للفصل الأول من هذا العام الجامعيِّ 1442 هـ لجميع البرامج التعليمية (الدبلوم- البكالوريوس- انتظام /انتساب- الدراسات العليا).
وقالت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن ذلك جاء حرصًا من الجامعة على سلامة طلابها وطالباتها ومنسوبيها.
وأشارت إلى أنه عندما تتطلب بعض المواد أو المقررات العملية والتدريبية حضور الطلاب أو الطالبات للاختبار، فسيتم إشعار طلاب كل مقرر من قبل القسم المعني والترتيب لذلك وفق الأنظمة واللوائح والإجراءات الاحترازية.
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