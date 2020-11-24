يضمن 3 مزايا.. مدير الأمن العام يدشِّن خدمات تقنية بـ«الأدلة الجنائية»

بمشاركة مدير مركز المعلومات الوطني
دشَّنَ مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مشروع تطوير عددٍ من الخدمات التقنية للإدارة العامة للأدلة الجنائية، بحضور مدير مركز المعلومات الوطني، الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت في مقر مديرية الأمن العام.
ويهدف مشروع التطوير إلى رفع كفاءة العمل الأمني، والإسهام في تسهيل، وتسريع الإجراءات الأمنية التي ينفذها رجال الأمن أثناء مباشرة القضايا الجنائية، بحيث يكون ذلك وفق خطة مرحلية يتم تنفيذها في مراحل متعددة، وذلك وفق مشروع التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية في خدمة المواطن والمقيم
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