قيمة الحجوزات الدولية.. «الخطوط السعودية» تحدِّد آلية الاسترجاع والتعديل

كشفت الخطوط السعودية، عن مصير الحجوزات الدولية، في حالة لم يتم فتح الرحلات في شهر يناير المقبل، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلا: «في حالة قمت بحجز دولي لدبي مثلا ولم تفتح الرحلات في يناير هل يتم استرجاع كل المبلغ إلى حسابي؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «في حال تم إلغاء الرحلة من قبل السعودية يتم استرجاع كامل المبلغ أو التعديل مجانًا».

وعلقت الخطوط السعودية على عودة الرحلات الدولية، قائلة: «وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداء من 15 سبتمبر ولمعرفة الفئات المستثناة يرجى مراجعة الجهة المختصة».

وحول عملية استرجاع المبلغ، قالت: «نفيدكم بأن عملية الاسترجاع قد تستغرق في حال كانت طريقة الدفع (كاش - سداد) من 3 أيام إلى 21 يومًا وفي حال السداد بالبطاقة الائتمانية مدة الاسترجاع إلى 45 يومًا عمل ويمكنك الاستعلام عن طلب الاسترجاع عبر زيارة الرابط (اضغط هنا)».

اقرأ أيضًا:

تنويه من «الخطوط السعودية» حول سفر أصحاب التأشيرات السارية للهند

خفض أسعار تذاكر «الخطوط السعودية» لذوي الإعاقة.. الضوابط والشروط