شكرا لمتابعة خبر عن ‏المملكة لمجلس الأمن: لن ندخر جهدًا بحماية أراضينا ومواطنينا من هجمات الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت المملكة في رسالة لمجلس الأمن لوقف تهديدات ميليشيات الحوثي، مضيفة:" لن ندخر جهدا بحماية أراضينا ومواطنينا من هجمات الحوثيين ".

وكانت وزارة ‏الطاقة أوضحت أن العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل طبيعي، مضيفة:" نمتلك شبكة إمدادات قوية ومواقع للتخزين الاستراتيجي ".

وأشارت " ‏الطاقة " إلى أن الاعتداء الإرهابي لم يتسبب بخسارة أي جزء من المنتجات البترولية.

يذكر أن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة صرح بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.