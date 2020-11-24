شكرا لمتابعة خبر عن " آل جابر " يفتح النار على مليشيا الحوثي:" تستغل القضية الفلسطينية لتجنيد اليمنيين " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

قال سفير المملكة باليمن، محمد آل جابر إن الميليشيا الحوثية الموالية للنظام الإيراني في اليمن تستغل القضية الفلسطينية وتزعم دفاعها عنها ومقاومة إسرائيل للتضليل إعلامياً.

وأضاف " آل جابر ":" الحوثي يستغل القضية الفلسطينية ليتمكن من تجنيد اليمنيين لقتل اليمنيين وتهجيرهم وتفجير منازلهم ونهب أموال البنك المركزي والمساعدات الإنسانية

والاعتداء على الجار العربي المسلم ".

وجاء ذلك بعد يوم من هجوم حوثي على محطة لتوزيع المنتجات البترولية، تابعة لشركة " أرامكو " النفطية، في شمال مدينة جدة.

وكان الحوثيون قد أعلنوا أمس عن تنفيذ " عملية نوعية " استهدفت منشأة لـ" أرامكو " في جدة، وكثف الحوثيون هجماتهم على المملكة منذ بداية 2019.