خزان وقود جدة.. رسالة سعودية لمجلس الأمن الدولي حول تهديدات الحوثيين

وجهت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل إيقاف تهديدات ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، وذلك بعد استهدافها خزانًا للوقود في مدينة جدة.

وقال السعودية في رسالتها لمجلس الأمن إنها تدعو مجلس الأمن إلى إيقاف تهديدات الحوثي الإرهابية، مشيرة إلى أنها لن تدخر جهدًا في حماية أراضيها ومواطنيها من هجمات الميليشيات الحوثية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قد صرح بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح أمس الإثنين، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف، موضحًا أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

بينما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي.



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