وزارة الصحة: 3 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة وتصدرت الرياض بتسجيل 33 حالة، والمدينة المنورة بتسجيل 19 حالة ومكة المكرمة بتسجيل 18 حالة.

وسجلت حائل 14 حالة، وخميس مشيط 13 ووادي الدواسر 12 وجدة 11، والمزاحمية 9 وبريدة 8 وينبع 6 وسجلت عنيزة والدمام والمجمعة 5 حالات لكل منها وسجلت 4 حالات في كل من العقيق والقطيف وقرية العليا والحائط وجازا، فيما تم تسجيل 3 حالات في كل من الهفوف وفرسان والدلم، تبوك، وسجلت حالتان فقط في العيص والأسياح والبدائع وعيون الجواء ورياض الخبراء والطائف وأبها وظهران الجنوب والخبر والنعيرية وبقيق والغزالة وخليص ونجران وعرعر وطريف وعيف وضرماء.

وانحصرت الحالات بحالة واحدة فقط في الباحة والمخواة والجفر والمبرز وبلجرشي ومهد الذهب والبكيرية والمذنب وعقلة الصقور وحوظطة بني تميم والخرمة والمويه وتربة والنماص والقحمة ورجال ألمع وموقق والدرب وأحد المسارحة وبدر الجنوب وخباش وشرورة ورفحاء والدوادمي والسليل.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 355741 حالة، كما تم تسجيل 495 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 344311 حالة، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5811 حالة.

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