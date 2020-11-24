لهذا السبب لا ينصح بتناول المضادات الحيوية دون وصفة

2020-11-24

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

تعد المضادات الحيوية من أكثر ‫الأدوية التي يصفها الأطباء، وهي تعمل على قتل البكتيريا المسببة ‫للمرض، لكنها لا تعتبر علاجًا لجميع الأمراض، كما تشكل المضادات الحيوية أدوية تؤثر على حياة البكتيريا.

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مقاومة المضادات الحيوية

وكشف استشاري الفيروسات الدكتور سالم مجاهد لـ”متابعات الخليج 365“، أنه للأسف في السابق كان معظم الناس يتناولون المضادات الحيوية دون أي وصفة طبية من أجل مواجهة أي عوارض حتى لو كانت أنفلونزا، وهذا من أكبر الأخطاء الخطيرة التي جعلت الصحة تتخذ خطوات مهمة وقوية بإيجاد عقوبات صارمة للمخالفين، لأنه نتج عن ذلك حدوث مقاومة للمضادات الحيوية، حيث أن المضادات الحيوية تساعد فقط في علاج الأمراض التي تسببها ‫البكتيريا، مثل التهاب اللوزتين والالتهاب الرئوي والتهاب المثانة ‫والتهاب السحايا، في حين ليس لها تأثير على العدوى التي تسببها ‫الفيروسات، وبالتالي فهي لا تساعد في علاج الإنفلونزا، لذا فإن الاستهلاك غير المقنن أوجد هذه المقاومة.

تشخيص ووصفة طبية

وأضاف لـ”متابعات الخليج 365 “، أن المضاد الحيوي قد تكون له آثار جانبية ‫مثل آلام في المعدة والإسهال والغثيان، بجانب ظهور استجابة تحسسية على ‫الجلد، مثل الاحمرار أو الحكة أو عدوى فطرية مهبلية لدى الفتيات والنساء، لذا ينصح بعدم تناول المضادات إلا بوصفة طبية وتشخيص طبي لمعرفة البكتيريا أو الفيروس فليس كلاهما يعالجان بالمضاد.

مدة استخدام المضاد

وحول مدة استخدام المضاد يقول الدكتور مجاهد: عادة يوصف المضاد لمدة (٥) أيام ولكن ذلك يعتمد على طبيعة المرض ونوع المضاد وقرار الطبيب، إذ يجب الالتزام بالمدة المحددة، فإذا كان من المقرر تعاطي المضاد ‫الحيوي لمدة خمسة أيام فإنه يجب تعاطيه طوال هذه الفترة، ولا يجوز إيقافه ‫حتى مع الشعور بتحسن بعد يومين فقط، لأنه من الممكن ألا يتم القضاء ‫على البكتيريا بشكل كامل.

الماء أفضل للدواء

واختتم الدكتور مجاهد بقوله: يجب عدم تناول المضاد مع العصائر أو الحليب كما يفعل البعض ويستسهل هذا الأمر؛ إذ إن ذلك قد يتسبب في حدوث ارتجاع حمضي أو حساسية، ويعتبر الماء أفضل مشروب لتناول المضاد الحيوي.

