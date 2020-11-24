مختص تقني يحذر من الإيميلات المجهولة بعد godaddy

2020-11-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

دعا المختص التقني المهندس رامي الصالح، أفراد المجتمع بعدم فتح أي إيميلات مجهولة المصدر، مبينًا أن الفترة الحالية تشهد انتشار العديد من الفيروسات الإلكترونية التي تعمل على تدمير الأجهزة وسرقة الملفات والتجسس وغير ذلك من أوجه القرصنة.

هجمات godaddy

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إن آخر الهجمات الإلكترونية بدأت تنتشر منذ يوم الأحد وهو “غو دادي” (هيا يا أبي)، والذي يهدف إلى التغلغل في أجهزة الشركات والأفراد وسرقة محتوياتها والتي قد تشمل المعلومات البنكية.

تأمين الأجهزة الشخصية

وشدد الصالح على ضرورة تأمين الأجهزة الحاسوبية ضد الفيروسات، وتجنب فتح أي رسائل مجهولة المصدر حتى لو تضمنت صور مألوفة للفنانين ولاعبي كرة القدم والمشاهير والمؤثرين لأنها تمثل أسهل طرق الخدعة التي يقع فيها البعض بسهولة.

كما يجب تأمين أجهزة الجوالات التي ربطها العديد من الأفراد بالإيميل مباشرة، مع تجنب وضع وحفظ أي معلومات بنكية في الجوالات مع الحرص على تغيير كلمة سر البطاقات البنكية كل (٣) أشهر.

سلامة خدمات الإنترنت

وكان خبراء الأمن السيبراني حول العالم قد حذروا بما وصفوه بهجوم “كاسح” يهدد سلامة خدمات الإنترنت حول العالم، بما فيها المشفرة والمؤمنة وغير القابلة للاختراق.

ووفق المجلة المتخصصة في التقنية “إنغادجيب”، أكد الخبراء أن الحملة الإجرامية في العالم الافتراضي والمسماة godaddy (هيا يا أبي)، نجحت في خداع الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تأمين وإصلاح أعطاب الإنترنت، بينها godaddy الأمريكية، التي تعد الملجأ الحامي من الاختراقات والدرع الواقي من الهجمات الإلكترونية.

ويمكن للحملة اختراق المواقع وتعطيلها وإغلاق الحسابات ونقل الملكية والسيطرة على التعاملات الافتراضية المشفرة حيثما كانت عبر العالم؛ ما يشكل تهديدًا مباشرًا للبيانات الشخصية.

