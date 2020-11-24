شكرا لمتابعة خبر عن أول لقطات من منشأة توزيع وقود جدة التي استهدفها الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضحت لقطات مصورة اليوم الثلاثاء محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة التي استهدفتها الجماعة الحوثية الإرهابية .

وأبانت صور من داخل المنشأة عدم تأثرها بالهجوم الإرهابي سوى بشكل طفيف في الجزء العلوي من الخزان وهو آخر الخزانات في المنطقة الشمالية من محطة التوزيع ، وهذا الموقع فقط هو المتأثر .

كما لم تظهر أي شظايا ، وربما تتعامل قوات التحالف مع هذه الأحداث بشكل خاص مع مثل هذه المقذوفات ، وفقاً للعربية .

وأظهرت آرامكو قدرتها على التعامل مع هجوم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة، كما لم يتأثر العملاء .

خزان مجاور لم يتأثر بالهجوم ????

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