«تعليم الجوف» تودع 4.9 ملايين ريال في حسابات الطلاب

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أكثر من 4.9 ملايين ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6718 طالبًا وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر، أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين والقرى النائية والاغتراب، وذلك للأشهر محرم «20 يومًا» وصفر وربيع الأول للعام 1442هـ.