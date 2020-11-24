رسميًا.. خريطة التعافي الجديدة من كورونا بمدن ومحافظات السعودية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، خريطة التعافي من فيروس كورونا المملكة بعد تسجيل 495 حالة تعافٍ جديدة، وتصدرتها الرياض بتسجيل 68 حالة والمدينة المنورة بتسجيل 66 حالة، ثم بريدة بتسجيل 36 حالة، وسجلت جازان 27 حالة وينبع 26 والدمام والمبرز 25 حالة بكليهما، وسجلت الهفوف وعنيزة 24 حالة بكل منهما، كما سجلت الخبر وجدة 11 حالة بكل منهما، وسجلت مكة المكرمة 10 حالات.

وسجلت الظهران وعيون الجواء وخيبر وبلجرشي 7 حالات بكل منها، وسجلت الرس والقطيف 6 حالات بكل منهما فيما سجلت بقيق ورياض الخبراء والعلا ورأس تنورة 5 حالات بكل منها، وتم تسجيل 4 حالات بكل من الأسياح والدلم وأبو عريش والمخواة، وسجلت 3 حالات تعافٍ في كل من: الطوال وتبوك وعرعر والخرمة وصفوى وضرماء والقنفذة والمذنب ووادي الدواسر.

وانحصرت حالات التعافي بحالتين فقط في كل من: خليص والدائر والعيدابي والمجمعة والحناكية وبيش والسليل فيما سجلت حالة تعافٍ واحدة بكل من الموسم وبدر الجنوب ورفائع الجمش والدرب وخميس مشيط وعفيف والدوادمي والزلفى ومليجة وتبالة والمندق والبدائع وحريملاء وأحد المسارحة وصبيا والليث وصامطة وتيماء والقويعية والبكيرية والحجرة والخرج والجفر.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 355741 حالة، كما تم تسجيل 495 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 344311 حالة، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5811 حالة.

اقرأ أيضًا:

وكيل وزارة الصحة يوضح لـ«عاجل» حقيقة التحليل المنزلي السريع لكورونا