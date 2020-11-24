القصبي: المؤسسات الإعلامية بذلت جهودًا كبرى للتصدي لشائعات كورونا

أكد وزير الإعلام المكلف رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المؤسسات الإعلامية الرسمية بذلت جهودًا مضاعفة، بالتنسيق مع المسؤولين في القطاعات الصحية في بلداننا، من أجل إيصال الرسائل الحقيقية عن فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، والتصدي للشائعات والمعلومات مجهولة المصدر.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الرابعة لندوة التعاون العربي - الصيني في مجال الإعلام، التي عقدت افتراضيًّا بعنوان «مسؤولية الإعلام في تعزيز التنمية العربية الصينية المشتركة في ظل جائحة كورونا (كوفيد -19)»، ونظمتها جامعة الدول العربية بالتنسيق مع مكتب الإعلام لمجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية.

وأوضح القصبي، أن دول مجموعة العشرين تبنت معالجة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وقدمت 21 مليار دولار لتطوير النظام الصحي العالمي و11 تريليون دولار لدعم الشركات وحماية الأفراد من الجائحة، و14 مليار دولار لتخفيف أعباء الديون على البلدان الأكثر عرضة للخطر.

وأضاف، أن لدول العربية تنظر اليوم إلى الصين بوصفها شريكًا دوليًّا موثوقًّا لتحقيق أهداف التنمية المشتركة في جميع المجالات، ومنها المجال الإعلامي.

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